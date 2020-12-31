بالصور.. كنيسة مار يوسف في ميسان تحكي ثمانين عاماً من العشق المسيحي للعراق

2020/12/31 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع

تحتفظ كنيسة مار يوسف وسط محلة التوراة في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، بواحد من أقدم النواقيس الحديدية في الشرق الأوسط، لتحكي من خلاله تقلبات ثمانين عاماً من العشق المسيحي لبلاد مابين النهرين، بالرغم من كل عاديات الزمن وتقلبات أحوال البلاد والعباد .

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