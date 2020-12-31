2020/12/31 | 19:22 - المصدر: عين العراق

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الخميس 31 ديسمبر 2020 | 07:16 مساءً

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إسطنبول..



اصطدام مروحية بعامود إنارة بمطار صبيحة كوكشن

ارتطمت شفرات مروحية تابعة للدرك، بعامود إنارة في مطار صبيحة كوكتشن، الخميس، أثناء محاولتها الهبوط.



وتوجهت عناصر طبية وطواقم الإطفائية والشرطة إلى الموقع مباشرة، بحسب وكالة الأناضول التركية ولم ترد معلومات فورية عن الأضرار الناجمة عن الحادثة، لكنها لم تتسبب بأي مشاكل في عمليات إقلاع وهبوط الطائرات

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