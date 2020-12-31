السيد عمار الحكيم يودع عام 2020: نتطلع لغد مشرق خال من الأزمات

2020/12/31 | 19:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} هنأ رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الشعب العراقي والعالم بحلول العام الميلادي الجديد.

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