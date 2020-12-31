دول العالم تبدأ استقبال العام الجديد في ظل إجراءات العزل والوقاية

2020/12/31 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت دول العالم باستقبال العام الجديد ألفين وواحد وعشرين في ظل إجراء العزل والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي فرض ثقله على العام ألفين وعشرين.

وبعد عام صعب سجلت فيه وفاة نحو مليون وسبعمئة شخص على الاقل بوباء كورونا وأكثر من أثنين وثمانين مليون إصابة، تسببت طفرات جديدة من الوباء في إعادة فرض إجراءات العزل الصحي والوقائي في العديد من دول العالم، وأجبرت الكثير منهم على الامتناع عن مظاهر الاحتفال.

وحلت الساعات الأولى من العام الفين وواحد وعشرين في دولتي كيريباتي وساموا في المحيط الهادئ الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش، فيما ستكون جزيرتا هاولاند وبيكر غير المأهولتين آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد.

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