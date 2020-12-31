ظريف يكشف معلومات استخباراتية من العراق ويرد على نوايا واشنطن بالحرب ضد طهران

2020/12/31 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لا تسعى لحرب مع واشنطن.

وقال ظريف في تغريدة نشرها على تويتر، إن طهران ستدافع عن أمن بلادها وشعبها ومصالحها الحيوية، كاشفا عن ورود معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى أن هناك مخطط أمريكي لاصطناع ذريعة للحرب، موجها حديثه إلى الإدارة الامريكية بالنصح إذ ألمح لانشغال الولايات المتحدة في إرسال قاذفات بي اثنين وخمسين وفرقاطات إلى مياه الخليج، بدلا من محاربة جائحة كورونا.

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