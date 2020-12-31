اسكتلندا تحتفل بالعام الجديد بمشاركة 150 طائرة بدون طيار

2020/12/31 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد اسكتلندا للاحتفال بالعام الجديد على طريقتها الخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا.

وتستضيف اسكتلندا أكبر عرض للطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة حيث تم تجهيز تصميم خاص يرسم العديد من الأشكال المضيئة في السماء خلال الاحتفالات التي تشترك فيها نحو مئة وخمسين طائرة مسيرة.

وتقام احتفالات العام الجديد في إدنبرة عبر الإنترنت هذا العام نتيجة لوباء كورونا حيث سيتم الاكتفاء بعرض لطائرات الدرونز والذي سيكون من ثلاثة أجزاء للاحتفال ببدء العام الجديد.

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