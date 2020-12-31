خبر سيء لجماهير اليونايتد

2020/12/31 | 19:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس عقوبة كبيرة في حق مهاجم مانشستر يونايتد، الأوروغوياني إيدنسون كافاني.

وتمت معاقبة كافاني (33 عاماً) بحرمانه اللعب لـ3 مباريات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني لانتهاكه قواعد النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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