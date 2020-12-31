الكاظمي يهنئ بالعام الجديد: شعبنا يستحق إصلاحاً يليق بتضحياته

2020/12/31 | 19:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة:

"كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير.

أتمنى السلام لشعبنا وللعالم، تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي، وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى.



شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته".

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