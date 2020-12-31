أسعار النفط تهبط وتتجه لتسجيل خسائر سنوية 20%

2020/12/31 | 19:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجه نحو خسائر سنوية تتجاوز 20 بالمائة.

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