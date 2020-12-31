2020/12/31 | 19:33 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتجه نحو خسائر سنوية تتجاوز 20 بالمائة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تهبط وتتجه لتسجيل خسائر سنوية 20%) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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