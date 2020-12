رحلات إلى “لا مكان” وافتتاح مطار “ملعون”.. 10 أحداث غريبة شهدها قطاع الطيران في 2020

2020/12/31 | 19:34 - المصدر: يس عراق

شهدت صناعة الطيران في 2020 أحداث مروعة للغاية، منذ بداية جائحة “كوفيد-19”.

ومع ذلك، كانت هناك بعض اللحظات الغريبة والمثيرة التي شهدها قطاع الطيران في عام 2020.



إليكم 10 من أبرزها:

مطار صغير في ألاسكا يصبح الأكثر ازدحاماً في العالم

رغم أن مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي في ولاية ألاسكا يفتقر إلى الشلالات في مطار شانغي سنغافورة، و المدرجات الثماني في مطار أوهير الدولي بمدينة شيكاغو، إلا أنه في أبريل/ نيسان، أصبح هذا المطار الصغير المتواضع لفترة وجيزة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

وكان ذلك بسبب حركة الركاب العالمية التي توقفت بسبب الجائحة، ونقل الإمدادات الطبية التي ساهمت في زيادة حركة نقل البضائع، اي مجال تخصص مطار أنكوراج.

ازدهار الرحلات الجوية إلى “لا مكان”

بينما كان عشاق الرحلات الجوية متشوقين لأي فرصة تجمعهم بمقاعد الطائرات من جديد، أطلقت شركة الطيران الأسترالية كانتاس رحلة لمشاهدة المعالم السياحية المحلية لمدة سبع ساعات، مثل خليج بايرون وغولد كوست، وبيعت التذاكر في غضون عشر دقائق.

وفي تايوان، تم دمج هذه “الرحلات الجوية إلى اللا مكان” أيضاً مع خدمة المواعدة السريعة على متن الطائرة، مثل حملة شركة الطيران التايوانية “إيفا للطيران” بعنوان “Fly! Love is in the Air”، بينما أعطت الخطوط الجوية التايلاندية هذا الاتجاه ميزة روحية من خلال “رحلة إلى لا مكان” فوق بعض المواقع الدينية البوذية في تايلاند.

في صيف 2019، نظر العالم في دهشة عندما كشفت نعومي كامبل عن طقوسها المتقنة على متن الطائرة والتي تضمنت ارتداء قفازات يمكن التخلص منها، ومسح الأسطح بمناديل مضادة للبكتيريا، وارتداء قناع للوجه.

في مارس/ آذار ، عندما بدأ الجميع في الانضمام إلى طقوس كامبل للحد من انتشار الجائحة، كان على عارضة الأزياء البريطانية أن تتفوق مرة أخرى، وشاركت صوراً لنفسها في مطار لوس أنجلوس الدولي مرتديةً بدلة واقية للمواد الخطرة ونظارات وقاية، وقناع، وقفازات.

أطول رحلة طيران في العالم أصبحت أطول

أدت إعادة توجيه الرحلات بسبب ظروف الجائحة إلى الكثير من سجلات الطيران المفاجئة.

وحلقت طائرة تابعة لشركة الطيران الفرنسية “أير تاهيتي نوي” في أطول رحلة مسافات مجدولة على الإطلاق، عابرة 9،765 ميلاً من تاهيتي إلى باريس، وهي علامة فارقة فرضتها قيود السفر الأمريكية.

وقامت شركة الطيران الأسترالية كانتاس بتشغيل أول رحلة ركاب من طراز إيرباص إيه 380 بين أستراليا ولندن.

وأصبحت أطول رحلة ركاب مجدولة رسمياً في العالم، وهي 18 ساعة بين سنغافورة ونيوارك بنيوجيرسي، أطول حتى عندما عادت إلى الخدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

راكب مدني يبلغ يقذف نفسه من طائرة مقاتلة

نُظمت هذه الرحلة المرعبة للرجل الفرنسي لتكون هدية بمناسبة تقاعده Credit: Bureau of Enquiry and Analysis for Civil Aviation Safety

تسببت مغامرة مفاجئة إلى قاعدة جوية في ضغوط شديدة على الفرنسي البالغ من العمر 64 عاماً لدرجة أنه قذف بنفسه، من طائرة مقاتلة في الجو، وأمسك الستيني بمقبض زر الكرسي القاذف عن الطريق الخطأ في حالة من الذعر، لينطلق في سماء فرنسا قبل أن يهبط في أحد الحقول.

ورغم أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، لم يعرب أبداً عن رغبته في الطيران في طائرة مقاتلة، ولم يكن لديه خبرة سابقة في الطيران العسكري، اعتقد الموظفون في شركته أنه سيكون من الجيد أن يخوض هذه الرحلة الممتعة.

ولحسن الحظ، تجنب الرجل إصابة خطيرة بعد القفز بالمظلة من ارتفاع 2500 قدم إلى الأرض.

تحولت طائرات الركاب إلى طائرات للشحن

أزالت شركة الطيران البرتغالية هاي فلاي معظم المقاعد من طائراتها إيرباص إيه 380 الوحيدة لإفساح المجال لمزيد من البضائع Credit: Courtesy Hi Fly

أثارت ظروف الجائحة اتجاهاً للطيران يُعرف برحلات “Preighter”، وهو مصطلح يجمع بين كلمتي “الركاب” و “الشحن”، حيث تقوم شركات الطيران بتعديل مقصورات الركاب الخاصة بها لحمل البضائع بدلاً من الركاب.

أزالت شركة “هاي فلاي” البرتغالية، شركة الطيران المستأجرة، معظم المقاعد من طائراتها إيرباص إيه 380 الوحيدة من أجل إفساح المجال لمزيد من البضائع، مما يجعلها أول طائرة من طراز إيرباص إيه 380 في العالم يتم تحويلها للشحن.

إقلاع طائرة ذاتياً بدون قيادة طيار

هل نحن على بعد خطوة واحدة من الطائرات التجارية بدون طيار؟ Credit: Courtesy Airbus

في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت شركة إيرباص خبر إقلاع إحدى طائراتها التجريبية بنجاح ذاتياً في مطار تولوز بلانياك الفرنسي في الشهر السابق.

ووفقاً لإيرباص، حققت الطائرة من طراز A350-1000 ثمان محاولات إقلاع تلقائي خلال فترة أربع ساعات ونصف، مع وجود طيارين في وضع الاستعداد.

إقلاع طائرة بدون وقود

تعد طائرة “eCaravan” نتيجة تعاون بين شركة “MagniX” للمحركات وشركة “AeroTEC” للطيران Credit: magniX

قامت أكبر طائرة تعمل بالكهرباء في العالم بأول رحلة لها في مايو/ آذار الماضي، مسجلة بذلك إنجازاً جديداً في مجال التكنولوجيا الكهربائية بالكامل.

وحلّقت طائرة “eCaravan” التي تضم تسعة ركاب في رحلة قصيرة لمدة 30 دقيقة فوق مدينة موسيس ليك في ولاية واشنطن.

وفي سبتمبر/ أيلول، كشفت شركة إيرباص النقاب عن طائرة “ZEROe”، وهي ثالث إصدار من طائراتها ذات مفهوم عديم الانبعاثات.



وتقول الشركة المصنعة الأوروبية إنها تخطط لطرح طائرة ركاب عديمة الانبعاثات إلى السوق بحلول عام 2035.

افتتاح مطار برلين “الملعون”

بعد نحو عقد من التأخير عن موعد الافتتاح المحدد، و 4 مليارات يورو، أي نحو 5 مليارات دولار زيادة في الميزانية ووسط جائحة كورونا، افتتح مطار برلين الجديد أبوابه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد حصل مطار برلين براندنبرغ على 300 مليون يورو كمساعدة حكومية قبل نقل راكب واحد

ظهور الكثير من الطائرات الجديدة

دخلت طائرة إيرباص بيلوجا إكس إل على شكل حوت عملاق، وهي واحدة من أكبر الوحوش في السماء، الخدمة بشكل كامل في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتم الكشف عن طائرة غامضة على شكل رصاصة، رُصدت لأول مرة منذ ثلاث سنوات في مطار جنوب كاليفورنيا اللوجستي، في أغسطس /آب الماضي، وهي طائرة خاصة تتسع لستة أفراد وتتعهد بالتحليق بسرعات نفاثة، ولكن مع استهلاك وقود أقل بثمانية أضعاف.

