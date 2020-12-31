كاتانيتش يستدعي لاعباً من الكهرباء

2020/12/31 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، استدعاء احد لاعبي فريق الكهرباء.

وقال مصدر في المنتخب الوطني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة المنتخب الوطني ابلغت لاعب الكهرباء محمد ابراهيم بعمل مسحة لفايروس كورونا للتأكد من حالته الصحية”.

واوضح ان “التبليغ جاء من اجل التهيئة للسفر مع وفد المنتخب الوطني للامارات لملاقاة منتخب الامارات ودياً مطلع الشهر المقبل”.

يذكر ان كاتانيتش، استدعى عدداً من اللاعبين الجدد في قائمته الاولية.



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