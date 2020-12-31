42 مليار دولار إيرادات العراق من النفط خلال العام 2020

2020/12/31 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت شركة تسويق النفط "سومو"، عن حجم الايرادات لعام 2020 من تصدير النفط.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري، ستنشر في وقت لاحق، ان "حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغت 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".

واضاف ان "العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس ، متوقعاً ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".

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