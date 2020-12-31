سومو تكشف عن ايرادات النفط لعام 2020

2020/12/31 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، الخميس، تحقيق 42 مليار دولار من الايرادات عن طريق تصدير النفط الخام في عام 2020.

وذكر مدير عام الشركة علاء الياسري في تصريح صحفي، اليوم (31 كانون الاول 2020)، ان "حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة لعام 2020 بلغ 42 مليار دولار، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار عن سعر بيع بلغ 49 دولارا للبرميل".

واضاف ان "العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يوميا بعد قرار التخفيض اثر اتفاق أوبك بلس"، متوقعا ان تشهد اسعار النفط تحسنا رغم السلالة الجديدة لكورونا".

جدير بالذكر ان مشروع موازنة عام 2021 تنص على احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس سعر 42 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير (3250000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون الف برميل يوميا) بضمنها 250 الف برميل منتج في اقليم كوردستان على اساس سعر صرف 1450 دينار لكل دولار، وخمنت الايرادات النفطية بـ أكثر من 73 تريليون دينار (نحو 50 مليار دولار).

ا.ح

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