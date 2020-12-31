كوريا الشمالية تحتفل بالعام الجديد بحفل موسيقي ضخم وعرض للألعاب النارية

2020/12/31 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

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امتلأت الساحة الرئيسية في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ بالحشود لمشاهدة حفلة موسيقية وعرض للألعاب النارية بمناسبة العام الجديد، وسط قيود تهدف إلى منع تفشي فيروس كورونا.

وأظهر التلفزيون الحكومي المشاركين وهم يرتدون أقنعة الوجه ولكنهم يقفون بالقرب من بعضهم البعض وهم يلوحون بأضواء متوهجة وبالونات في ساحة كيم إيل سونغ.

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