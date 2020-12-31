الكاظمي يغرد بقدوم العام الجديد

2020/12/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادغرد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بمناسبة قدوم العام الجديد.وكتب الكاظمي في تغريدة له بمناسبة قدوم راس السنة الميلادية، "كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير".واضاف "أتمنى السلام لشعبنا وللعالم، تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي، وسنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى.شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته".

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