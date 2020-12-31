2020/12/31 | 19:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتحدث عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، عن آلية التعامل الحكومي مع رواتب الموظفين في موازنة العام المقبل.وقال كوجر في حديث متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحكومة طلبت استقطاع رواتب الموظفين في موازنة 2021، ولكننا رفضنا هذا الاستقطاع واعطيناها فسحة، وقلنا لهم ابدأوا بالدرجات العليا ولاحقوا ملفات الموظفين الفضائيين كي تحققوا ايرادات اخرى للدولة".وتابع ان "موقف مجلس النواب واضح بخصوص رفض اي استقطاعات في رواتب الموظفين لأنها ستكون عقوبة على الموظفين".ولفت انه "اذا اضطرت الحكومة للذهاب نحو الاستقطاعات، فانها ستكون من راتب مليون واعلى، اي ان الاستقطاعات ستكون مضاعفة حيث تبدأ باستقطاعات 50 الف دينار من راتبه مليون والان تصل 300 الف دينار لمن راتبه 3 ملايين".وبخصوص دور البرلمان، في متابعة وتغيير فقرات موازنة 2021، اكد كوجر ان "دور اللجان البرلمانية، يشمل كل ما تتضمنه الموازنة من ارقام باستثناء سعر الصرف الذي هو من اختصاص البنك المركزي ووزارة المالية".واكد ان "مجلس النواب غير مؤمن بالأرقام التي تضمنتها موازنة 2021، وهو يدرسها بعناية ويطلب تغييرها".ودعا النائب الى "تشكيل لجان خاصة بمتابعة وتدقيق ارقام الموازنة، وتحديد مواطن الخلل وتصحيحها".وتساءل النائب عن "اسباب تضمن الموازنة ارقاما مخيفة تخص الانفاق في بنود يفترض بها ان تكون تقشفية، تعكس الحالة الاقتصادية التي يعيشها العراق" حسب وصفه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقطاعات الرواتب.. نائب: ستبدأ من 50 ألف دينار وتصل إلى 300 ألف لهذه الفئات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقطاعات الرواتب.. نائب: ستبدأ من 50 ألف دينار وتصل إلى 300 ألف لهذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).