الكاظمي: شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته

2020/12/31 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان الشعب العراقي يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته.

وقال الكاظمي في برقية تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، “كلّ عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير.



أتمنى السلام لشعبنا وللعالم، تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي”.

واضاف الكاظمي، “سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحداً معافى”، مؤكدا ان “شعبنا يستحق اصلاحاً يليق بتضحياته”.

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