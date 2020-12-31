قيم مزدوجة...‏!

2020/12/31 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

انَّ اللغةَ والأسلوب يحددان طبيعة

الكاتب، باعتبار أن الكتابة هي حريته،

إنه يختارها وفق الازمات الكبرى التي

تمر على الدين والمجتمع والوطن.



ادراكه

ان ثقافة القيم الانسانية قد تم

استلاب

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