سي ان ان : وفيات كورونا داخل امريكا تجاوزت عدد قتلى الحرب العالمية الثانية وفيتنام

2020/12/31 | 19:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

انتقدت شبكة سي أن أن الامريكية ، الخميس، سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان السيطرة والحد من وباء كورونا داخل الدولة ، مشيرة الى عدد وفيات هذا الوباء في امريكا تجاوز عدد القتلى الامريكيين في الحرب العالمية الأولى وفيتنام.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” ترامب مازال غائبا عن الاحداث بينما بلغ عدد الوفيات بوباء كورونا 341 الف شخص في الولايات المتحدة ، وهو عدد يتجاوز عدد الامريكان الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام مجتمعة طبقا لوزارة شؤون قدامى المحاربين “.

واضاف ان ” البلاد تمر بحالة حرب ضد جائحة عالمية ووباء يحصد ارواح الناس فيما يمضي الرئيس المنتهية ولايته عطلته في ملعب الغولف ويغرد على تويتر عن خسارته في الانتخابات بدلا من محاولة انقاذ الشعب “.

وتابع أن ” من الجدير اخبارالرئيس الغائب ان عدد الوفيات بلغ 3700 شخص يوم الثلاثاء الماضي وهو رقم مخيف تم تجاوزه يوم الاربعاء بعدد اكبر من الوفيات ما يمثل اكثر من نصف خسائر الامريكان في عدد الجنود في حرب فيتنام “.

وواصل أن ” الناس يتحدثون عن ان الولايات المتحدة تمر كل يوم باحداث الحادي عشر من ايلول في عدد الوفيات ، وعلى الرغم من أن أحداث 11 ايلول كانت هجمة واحدة غيرت الطريقة التي يعيش بها الأمريكيون ، إلا أن هذه الحرب ضد فايروس كورونا ما زالت مستمرة وتتصاعد”.



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