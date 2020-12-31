"العريس مات".. نفوق الزرافة التي شغلت مصر بعد وصولها بأيام

2020/12/31 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت قبل أيام، وفود ثلاث زرافات إلى حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، للانضمام إلى الزرافة سنسن، التي عانت الوحدة لثلاث سنوات.

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