2020/12/31 | 19:53 - المصدر: عين العراق

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الخميس 31 ديسمبر 2020 | 07:50 مساءً

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الكاظمي: سنواصل مسيرة التنمية والبناء

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العراقيين، بقدوم العام الميلادي الجديد".



وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر:" كل عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير، أتمنى السلام لشعبنا وللعالم".



وأضاف "تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي {2020}".



وأكد "سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحدا معافى، شعبنا يستحق إصلاحاً يليق بتضحياته

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