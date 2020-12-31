الخميس 31 ديسمبر 2020 | 07:50 مساءً
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الكاظمي: سنواصل مسيرة التنمية والبناء
هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العراقيين، بقدوم العام الميلادي الجديد".
وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر:" كل عام وأهلي في كل مكان على امتداد العراق بألف خير، أتمنى السلام لشعبنا وللعالم".
وأضاف "تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً التحديات والاستحقاقات الكبرى في العام الماضي {2020}".
وأكد "سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان موحدا معافى، شعبنا يستحق إصلاحاً يليق بتضحياته
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