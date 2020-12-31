الخيال والعالم: تداخل النص والمعنى في شعر والاس ستيفنز - حكمت الحاج

2020/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج __________________عادة ما نستضيف أو نستقدم عَلَمَاً مَا، من ثقافة أخرى، على ثقافتنا، إمّا لأنّه يقدّم إجابة أو عدّة أجوبة على تساؤلات ملحة تخضع للشرط التاريخي، وإمّا لأنّه يساهم في طرح سؤال أو عدة أسئلة لم تزل تطرح بإلحاح وجدية في الوقت نفسه.



وفي الغالب يكون ذلك الإسم العَلَمُ أو الشخصية، هو أحد المساهمين في الطرح في إطار ثقافته هو.



وفي كلتا الحالتين فإنّ الإسم الذي يستقدم (وفي بعض الأحيان يكو ......





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