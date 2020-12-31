يوم كدت أشارك مريضي غيابه عن الوعي - جعفر المظفر

2020/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر في مرة, وبعد أن غرست إبرة التخدير في فم المريض إستعدادا لمعالجة سنه الملتهبة, رأيته يتشنج بطريقة مخيفة.



إعوج فمه وتشنجت يداه ودخلت أصابعه على بعضها وكأنا قد بدأنا توا تصوير فلم مخيف بعنوان (مقتل إنسان في عيادة طبيب أسنان).



لم يكن الوضع كما هو متوقع.



في الجهاز هناك آلية لتشغيل الكرسي على وضع (الإغماء).



المتوقع هو أن يؤدي الإدرينالين الذي يفرزه جسم الإنسان نتيجة خوف المريض إلى دخوله في حالة إغما ......





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