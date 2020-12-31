قضى هيرودس عقوبته ،وهو قادم - نادية خلوف

2020/12/31 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف مارتينا مونتيليوسمارتينا مونتيليوس تكتب قصة قصيرة في يوم الأطفال غير القادرين على حماية أنفسهم.ترجمة: نادية خلوفعن صحيفة إكسبرسن السويدية.expressen.se لقد هربتُ.



كانت أمي تشخر على أريكتها ، التي يمكن طيها في السرير ، بينما كنت أحزم حقيبتي الصغيرة.



لديّ: خيولي الصغيرة ، و البطاطس المقلية في الطابق السفلي، والرسائل.



إنها الأم التي كتبت الرسائل إلى أمير خليج يدعى هيرودوس " ......





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