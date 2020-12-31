البيطرة تجيز استيراد 15 لقاحاً

2020/12/31 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة عن إجازتها تسجيل عدد من الأدوية واللقاحات البيطرية تمهيداً للاستيراد من قبل الشركات المجازة.

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