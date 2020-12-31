الكاظمي مهنئاً بـ 2021: سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين

2020/12/31 | 19:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العراقيين، بقدوم العام الميلادي الجديد".

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