2020/12/31 | 20:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

جددت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، تأكيداتها بشأن قدرة العراق لحمايته ارض وشعبه.

وقال عضو اللجنة النائب مهدي تقي لوكالة /المعلومة/ إن “اخراج القوات الاجنبية من العراق هو قرار وطني شعبي وليس سياسي وتصويت البرلمان واضح وجاء لمنع حدوث تشنجات تفتح ابواب لاتحمد عقباها”، مؤكدا بان “على كل القوات اجنبية الموجودة في البلاد ان تخرج لان ذلك يعني انها تحترم سيادته وبخلافه ستكون النوايا واضحة”.

واضاف، ان “ العراق لديه قوات امنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة ومكافحة الارهاب وبقية التشكيلات وهي قادرة على حماية امنه واستقراره”، لافتا الى ان “وجود قوات اجنبية ليس له اي منفعة في الامن العام ويشكل ارباكا للمشهد وعليها الرحيل وهذا امر واضح لاجدال ولارجعة عنه لان قرار عراقي مدعوم بملايين من ابناء البلاد”.

واشار تقي الى ان” العراق ليس ضد دولة بل اي وجود اجنبي عل ارضه والسفارات والتعامل الاقتصادي مع اي دولة لا خلاف عليها لبناء اطر عمل ومنفعة للشعوب ولكن الوجود الاجنبي مرفوض”.

وكان مجلس النواب العراقي اصدر بداية العام الجاري قرار باخراج كل القوات الاجنبية في البلاد ومنها الامريكية.



انتهى 25ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تجدد تأكيدها بقدرة العراق على حماية شعبه دون مساعدة أي قوة أجنبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تجدد تأكيدها بقدرة العراق على حماية شعبه دون مساعدة أي قوة أجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).