استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الاميركي جنوب بغداد

2020/12/31 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف لأميركي جنوب العاصمة العراقية بغداد....

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