هكذا خاطب الكاظمي العراقيين في تغريدة بثلاث لغات

2020/12/31 | 20:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، سنواصل مسيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر بالوطن إلى بر الأمان....

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