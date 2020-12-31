نائب كردي يوضح حقيقة اشتراط بغداد افتتاح معبر لها مع تركيا مقابل دفع الرواتب

2020/12/31 | 20:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانأوضح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الخميس (31 - 12 - 2020)، حقيقة وجود اشتراط من قبل الحكومة الاتحادية لافتتاح معبر لها مع تركيا في الاقليم للموافقة على صرف رواتب موظفيه.ونفى آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، "وجود اشتراط من قبل الحكومة الاتحادية لافتتاح معبر حدودي تابع لها مع تركيا يقع ضمن إقليم كردستان كشرط للموافقة على صرف رواتب الموظفين وحصة الإقليم في الموازنة، ولم يتم التطرق لهذا الموضوع خلال المباحثات التي جرت بين وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية".وأضاف أنه "بالأساس تم التفاهم على إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية وتسليم 50% من عائداتها للحكومة الاتحادية وبالتالي افتتاح معبر جديد لن يضيف عائدات للموازنة، والموضوع طرح سابقا لكن انتهى في وقته".

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