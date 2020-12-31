إيقاف كافاني 3 مباريات بعد إدانته بالعنصرية

2020/12/31 | 20:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف الأوروغواياني إدينسون كافاني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، 3 مباريات، و تغريمه 100 ألف جنيه إسترليني؛ بعد إدانته بتهمة العنصرية.

وأدان الاتحاد الإنجليزي كافاني بتهمة سوء السلوك وخرق القوانين الخاصة بالأمور العرقية، بشأن منشور منسوب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتأتي اتهامات الاتحاد الإنجليزي لكافاني، البالغ من العمر 33 عاما؛ بعد رسالة كتبها المهاجم المخضرم لأحد أصدقائه على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام، حملت بعض الكلمات العنصرية".

وبنشر أحد المعجبين صورة لكافاني وأرفق معها عبارة ”أحبك أيها الماتادور“ باللغة الإسبانية، ورد كافاني: ”شكرا أيها الزنجي الصغير".

وحذف كافاني ما كتبه بعد نحو 3 ساعات واعتذر، إلا أن الاتحاد الإنجليزي أعلن توجيه الاتهام إليه".

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