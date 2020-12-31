المرور تلغي الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

2020/12/31 | 20:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الغاء الحجز الألكتروني في محافظات

(الأنبار،صلاح الدين، ميسان،ذي قار، المثنى)

تنفيذاً لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم

والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم

#السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي

(طارق اسماعيل حسين)

يوجه بالغاء الحجز الألكتروني في محافظات (الأنبار،صلاح الدين، ميسان،ذي قار، المثنى)

مع استمرار الدوام الصباحي والمسائي

في مجمعات التسجيل ..

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