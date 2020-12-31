أبرز الأحداث الأمنية في العراق اليوم

2020/12/31 | 20:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجز اخبار القوات الأمنية ليوم ٣١ ك ١ ٢٠٢٠ الصادر عن خلية الإعلام الأمني

قوة من قيادة عمليات الانبار تنفذ واجبا لغرض رفع عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش في منطقة الطرابشة ناحية الفرات حيث تم تفجير عبوات عدد(٨٣) عبوة عبارة عن جلكان سعة 20 لتر من مادة c4 تالفة في منطقة القرية العصرية التابعة الى قضاء الرمادي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة خرجت قوة أخرى لتنفيذ واجب في قضاء الكرمة منطقة الصبيحات بعد تدقيق المعلومات تم العثور على ١٠ عبوات ناسفة على شكل صفائح حديد من مخلفات داعش الإرهابي، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

اما المقر المتقدم / كركوك فقد شرعت قوة فيه من تشكيلات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بواجب تفتيش قرى

(حسن دانوك/السادة/وادي الشاي) وعثرت على ٩ أوكار للإرهابيين تحتوي على ملابس ومواد غذائية واخرى طبية تم تدميرها موقعيأ.

من جانبها تمكنت قيادة عمليات سامراء من خلال الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية ومديرية الهندسة العسكرية المتمثلة في كتبية هندس ميدان المقر العام من تجريف (20) دونم في جزيرة مسيرة و (20) دونم في جزيرة حاوي هلال السالم.

في حين شرعت قوة ضمن قيادة عمليات الجزيرة بتفتيــــش جنوب ناحية كبيسة لتجفيف مصادر الإرهاب والقاء القبض على المطلوبين قضائيا لتأمين الاستقراربالمنطقة، وتمكنت من العثور على ٣ عبوات ناسفة و٤ قنابر هاون، وقد تم تدميرها موقعيأ.

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