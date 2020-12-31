2020/12/31 | 20:31 - المصدر: سفن سكاي

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7sky: اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، عن تسجيل 333 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020 في العراق، معتبرة هذا العام مأساوياً على العراقيين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تعلن تسجيل 333 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020 في العراق 7 SKY TV.

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