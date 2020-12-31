المرور تلغي الحجز الالكتروني في عدة محافظات

2020/12/31 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تنويه

#الغاء الحجز الألكتروني في محافظات

(الأنبار،صلاح الدين، ميسان،ذي قار، المثنى)

تنفيذاً لتوجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم

والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم

#السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي

(طارق اسماعيل حسين)

يوجه بالغاء الحجز الألكتروني في محافظات (الأنبار،صلاح الدين، ميسان،ذي قار، المثنى)

مع استمرار الدوام الصباحي والمسائي

في مجمعات التسجيل ..

قسم العلاقات والأعلام

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