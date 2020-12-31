ارتفاع سعر الدولار لمستوى اعلى مما ورد في مشروع الموازنة

2020/12/31 | 20:39 - المصدر: NRT عربية

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الدولار يسجل ارتفاعا جديدا

ارتفع سعر صرف الدولار، مساء الخميس، في بغداد الى اكثر من 1450 دينار.

وقد ارتفع سعر بيع صرف ورقة المائة دولار في بوصة الكفاح، اليوم (31 كانون الاول 2020)، الى 145.500 دينار، فيما وصل سعر الشراء الى 143.500 دينار.

كما وارتفع سعر البيع في صيرفات الكرادة والحارثية الى 145.700 دينار، اما سعر الشراء فوصل الى 143.500، وفي ديالى وصل سعر البيع الى 145.500، فيما بلغ سعر الشراء الى 144.400.

وكانت الحكومة قد حددت سعر صرف الدولار في مشروع موازنة عام 2021 بـ 1450 دينار عراقي، لتغطية جزء من العجز المالي بسبب انخفاض اسعار النفط.

ا.ح

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