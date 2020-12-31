العراق يصدر قرارا جديدا يخص الربط الكهربائي الخليجي

2020/12/31 | 20:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

خول مجلس الوزراء، وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط الخليجي للكهرباء.

وقال المجلس انه “قرر تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الدخول في مشروع الربط العراقي – الخليجي والإلتزام بالعقد الإطاري واستثناء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من إنشاء فرع لها في العراق وتسجيله، إضافة إلى إعفاء المشروع المذكور آنفاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)”.

واضاف انه “تضمن القرار، إعفاء الهيئة المذكورة آنفاً ومنسوبيها من الضرائب والرسوم العراقية كافة، بما في ذلك رسوم التصديقات والرسوم الكمركية، على وفق الشروط المحددة بالقرار التشريعي (767 لسنة 1987) وقرار مجلس الوزراء (167 لسنة 2010) على أن تنفذ هذه الفقرة بدءًا من تأريخ 1/1/2021، ما لم يرد في نص قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق لسنة 2021، يقضي بخلاف ذلك”.

وبين انه “نص القرار على إعتماد ضمان سيادي بموجب قانون الإدارة المالية الإتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وتخصيص الضمان السيادي في قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق وتنفيذه من وزارة المالية لمستحقات شراء طاقة (500 ميكا واط)”.

واشار الى انه “جاء القرار بناءً على ما عرضه السيد نائب رئيس المجلس الوزاري للطاقة/ وزير النفط، بشكل طارئ خلال الجلسة الإعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء المنعقدة بتأريخ 29/12/2020.



الأمانة العامة لمجلس الوزراء 31/ كانون الأول/ 2020”.

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