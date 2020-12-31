2020/12/31 | 20:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شؤون الداخلية تلقي القبض على منتسب ينتحل صفة نقيب شرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 20:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شؤون الداخلية تلقي القبض على منتسب ينتحل صفة نقيب شرطة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شؤون الداخلية تلقي القبض على منتسب ينتحل صفة نقيب شرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).