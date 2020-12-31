انجاز 30 مشروعا وتوزيع 4 الاف قطعة ارض سكنية خلال 2020 في كربلاء المقدسة

2020/12/31 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اعلنت مديرية بلدية كربلاء عن انجاز اكثر من 30 مشروعا وتوزيع 4 الاف قطعة ارض سكنية خلال العام 2020.

وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/، ان “كوادر بلدية كربلاء وعلى الرغم من ان السنة كانت استثنائية بسبب جائحة كورونا، بيد انها تمكنت وبجهود ذاتية من انجاز 30 مشروعا، تنوع بين الاكساء الوتبليط والمقرنص والحدائق والتقاطعات المرورية والاستدارات، وصيانة المجسرات ونصب المئات من النشرات الضوئية”.

واضاف سليم ان “المديرية وزعت خلال العام 2020 اكثر من 4 الاف قطعة ارض سكنية على مختلف الشرائح”.

واشار الى انه ” تم وضع خطة لعام 2021 المقبل لتنفيذ الامر الادراي الذي يخص توزيع قطع الاراضي على خط الصد الاول من القوات الامنية والكوادر الطبية وعمال النظافة، بالاضافة الى نقابة المعلمين وشرائح مجتمعية اخرى”.

واوضح مدير البلدية ان “الخطة تشمل ايضا الاحياء البعيدة التي صعب الوصول اليها خلال العام الحالي بسبب قلة التخصيصيات، كما انه من المقرر افتتاح دوار الامام الحسين عليه السلام (شارع الشهيد ابو مهدي المهندس) ومشروع الدوار الثاني”.



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