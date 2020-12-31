عمليات البصرة تشدد على منع اطلاق العيارات النارية بليلة رأس السنة

2020/12/31 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف

نؤكد على أوامرنا السابقة بعدم إستخدام الأسلحة واطلاق العيارات النارية

وكذلك لانسمح ببث الرعب والخوف وسط الشارع البصري ونفوس المواطنين وعوائلهم الراغبين بأحياء مراسيم أعياد الميلاد وراس السنة الميلادية الجديدة

وعلى جميع الأمرين والضباط النزول إلى الشارع والإشراف المباشر على وحداتهم واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والقضائية بحق المخالفين

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