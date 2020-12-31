التحالف الدولي: نركز على المهام الإنسانية وموجودون بطلب من الحكومة العراقية

2020/12/31 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل، مايلز كاغينز لوسائل اعلام اميركية

نركز حالياً على المهام الانسانية

تخفيض قوات التحالف لن يؤثر على أدائها في الحرب على داعش

قوات التحالف موجودة بناء على دعوة الحكومة العراقية

داعش يقوم فقط بحرب عصابات ضد الشعب العراقي

داعش لا يسيطر على أي أرض

مهمتنا الآن هي ملاحقة فلول داعش

القوات العراقية قادرة على مواجهة أي تهديد يشكله داعش

نعمل مع القوات العراقية لتأكيد هزيمة داعش

ملتزمون بهزيمة داعش وتوفير الاستقرار الإقليمي

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