المرور العامة تلغي الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

2020/12/31 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، الغاء الحجز الإلكتروني في خمس محافظات.

وقالت المرور العامة في بيان لها، إنه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، يوجه بالغاء الحجز الالكتروني في محافظات (الأنبار، صلاح الدين، ميسان، ذي قار، المثنى)”.

وأضاف البيان “مع استمرار الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل”.

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