2020/12/31 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، اليوم الخميس، بإلغاء الحجز الإلكتروني في خمس محافظات.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدير المرور العام وجه بإلغاء الحجز الإلكتروني في محافظات الأنبار وصلاح الدين وميسان وذي قار والمثنى، مع استمرار الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تلغي الحجر الإلكتروني في 5 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تلغي الحجر الإلكتروني في 5 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).