في عام كورونا.. الأسهم الأوروبية تسجل خسائر سنوية تتجاوز 4%

2020/12/31 | 21:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أنهت الأسهم الأوروبية جلسات 2020، اليوم الخميس، في النطاق الأحمر، بفعل تداعيات فيروس كورونا، رغم تحقيقها مكاسب فصلية قوية.وتأثرت البورصات الأوروبية بشكل قوي

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