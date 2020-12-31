القوات الامنية تغلق تقاطع 'الرواد' غربي بغداد

2020/12/31 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بغلق تقاطع "الرواد" في المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تقطع تقاطع "الرواد" في المنصور".

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