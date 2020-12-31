2020/12/31 | 21:06 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتفاصيل.. مجلس الوزراء يقرر تخويل الكهرباء صلاحية الدخول بمشروع الربط العراقي – الخليجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 21:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. مجلس الوزراء يقرر تخويل الكهرباء صلاحية الدخول بمشروع الربط العراقي – الخليجي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. مجلس الوزراء يقرر تخويل الكهرباء صلاحية الدخول بمشروع الربط العراقي – الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).