2020/12/31 | 21:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 22 دقیقة

517 مشاهدة

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، اطلاق الوجبتين الحادية عشر والثانية عشر من مادة الطحين الى العوائل المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية .

ونقلت الوزارة في بيان اليوم، (31 كانون الاول 2020)، عن مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكالة، ابتهال هاشم صابط، قولها ان "تجهيز العوائل المشمولة بقانون الرعاية الاجتماعية للوجبتين الحادية عشر والثانية عشر سيكون مطلع الأسبوع المقبل" .

وأضافت صابط، ان "الشركة انجزت كذلك توزيع نسبة متقدمة من طحين الحصة العاشرة لعموم المواطنين خلال العام الجاري 2020 محققة التزامها بتوزيع 10 حصص من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

وأوضح البيان، ان "صابط اجتمعت مع ادارات الاقسام بالشركة وبحضور معاون المدير العام الاداري والمالي، لمناقشة تطبيق خطة الانتاج والتوزيع خلال الفترة المحددة وفقا للخطة التسويقية، فضلا عن بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالاستثمار وتعظيم موارد الشركة وامكانية تشغيل افرانها الحكومية وايجاد منافذ تسويقية عن طريق مفاتحة الوزارات والدوائر المستهلكة او القطاع الخاص".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: وجبتان اضافيتان من الطحين للمشمولين بالرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: وجبتان اضافيتان من الطحين للمشمولين بالرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).