القوات الامنية تلقي القبض على ارهابيين وتضبط اكثر من 90 عبوة ناسفة في الانبار وصلاح الدين

2020/12/31 | 21:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن القاء القبض على ارهابيين والعثور على اكثر من 90 عبوة ناسفة في الانبار وصلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من قيادة عمليات الانبار تنفذ واجبا لغرض رفع عبوات ناسفة قديمة من مخلفات داعش في منطقة الطرابشة ناحية الفرات حيث تم تفجير عبوات عدد (٨٣) عبوة عبارة عن جلكان سعة 20 لتر من مادة C4 تالفة في منطقة القرية العصرية التابعة الى قضاء الرمادي، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة خرجت قوة أخرى لتنفيذ واجب في قضاء الكرمة منطقة الصبيحات بعد تدقيق المعلومات تم العثور على ١٠ عبوات ناسفة على شكل صفائح حديد من مخلفات داعش الإرهابي، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً”.

واضافت ان “المقر المتقدم في كركوك فقد شرعت قوة فيه من تشكيلات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية بواجب تفتيش قرى (حسن دانوك/ السادة/ وادي الشاي) وعثرت على ٩ أوكار للإرهابيين تحتوي على ملابس ومواد غذائية واخرى طبية تم تدميرها موقعيأ”.

وبينت ان “قيادة عمليات سامراء تمكنت من خلال الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية ومديرية الهندسة العسكرية المتمثلة في كتبية هندس ميدان المقر العام من تجريف (20) دونم في جزيرة مسيرة و (20) دونم في جزيرة حاوي هلال السالم”.

واوضحت ان “قوة ضمن قيادة عمليات الجزيرة شرعت بتفتيــــش جنوب ناحية كبيسة لتجفيف مصادر الإرهاب والقاء القبض على المطلوبين قضائيا لتأمين الاستقراربالمنطقة، وتمكنت من العثور على ٣ عبوات ناسفة و٤ قنابر هاون، وقد تم تدميرها موقعيأ”.



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