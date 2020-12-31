حكومة بريطانيا تدعو جميع المواطنين الى البقاء في المنزل عند الاحتفال بالعام الجديد

2020/12/31 | 21:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت حكومة بريطانيا جميع المواطنين الى البقاء في المنزل عند الاحتفال بالعام الجديد.

وذكرت الحكومة أن الوزراء قالوا خلال إطلاق حملة دعائية تحذر من الارتفاع السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه يجب على الجميع أن يتصرفوا كما لو كانوا مصابين بكوفيد تسعة عشر لتجنب انتشار الفيروس.

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