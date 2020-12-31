نائب يدعو لمحاسبة وزارة النفط: تنفق على الأندية الرياضية وكأنها برشلونة - عاجل

2020/12/31 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

دعا عضو مجلس النواب، فيصل العيساوي، إلى محاسبة وزارة النفط بسبب ما وصفه بهدر الأموال السنوي، فيما أشار إلى ضياع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في المصافي النفطية.

وقال فيصل العيساوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الحكومة عندما قدمت الورقة البيضاء الاصلاحية، كانت بالعموم ورقة جيدة على الرغم من أنها بعيدة الأمد".

وأضاف العيساوي، أن البرلمان قدم ورقة اصلاحية ايضا، "وركزنا في الورقة على تحصيل مجموعة استقطاعات وبمجهود اقل وبطريقة سلسة، بينها جباية الكهرباء التي تحتوي على 16 ترليون ضائعة سنوياً، وبهذا نتجنب الاستقطاع من السوق الذي يؤثر على الاقتصاد ودخل المواطن".

وتابع، أن "تعزيز الايرادات يمكن أيضا أن يتم عن طريق معالجة مشكلة النفط في المصافي، والتي تضيع سنوياً ما لا يقل عن 10 مليار دولار، بسبب سوء الإدارة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "الشركات النفطية تهدر الكثير من الأموال على الأندية الرياضية (نفط الشمال _ نفط الجنوب _ نفط الوسط _ المصافي) وكأنها نادي برشلونة".

وشدد فيصل العيساوي على ضرورة "محاسبة وزارة النفط بسبب الهدر المالي لأنها لا تملك النفط شخصياً وإنما النفط ملك الشعب".

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة، اضطرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا، تمثل رواتب موظفي القطاع العام وراتب المتقاعدين.

ولجأت الحكومة إلى خفض قيمة العملة المحلية لسد العجز المالي على أمل تحقيق وفرة مالية في الإيرادات لدعم موازنة العام المقبل 2021.

وأثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح".

واستشهد الكاظمي خلال كلمة له بعدة دول منها كوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد.

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